Gagnez la Lamborghini Huracan de Lady Gaga!

Via la plateforme Omaze, l’association américaine Born this Way organise un grand concours caritatif dont le but est de récolter des fonds pour venir en aide aux personnes mises à mal par la crise sanitaire actuelle. Le premier prix de cette opération n’est rien de moins que la Lamborghini Huracan Evo RWD qui apparaît dans le dernier clip vidéo de Lady Gaga, « 911 ». Pour espérer prendre le volant de ce bolide de 610 ch et d’une valeur supérieure à 160.000 €, il suffit de faire un don à Born this Way.

