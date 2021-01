Fantic Caballero 500 Rally: complément TT?

Le look de ces machines d’antan se retrouve sur l’ensemble de la gamme actuelle de la Fantic Caballero, composée des versions Scrambler, Flat Track et désormais donc aussi Rally. Contrairement aux deux autres modèles, déclinés en 125, 250 et 500 cm3, la Rally n’existe qu’en 500 cm3. Son monocylindre à quatre soupapes produit par le fabricant chinois Zongshen délivre une puissance de 39 ch à 7.500 tr/min. Comme les autres Caballero, le style rétro de la 500 Rally s’accompagne d’une finition de très belle facture et d’un souci du détail manifeste malgré une sonorité fort sobre et la mauvaise...