L’histoire à table de la French Cuisine à la Maison-Blanche

La très courte présidence de John Fitzgerald Kennedy, entre le 20 janvier 1961 et le 22 novembre 1963, de sinistre mémoire, a particulièrement marqué les esprits, probablement à cause de l’assassinat du chef d’État, mais aussi par la grande modernité, la classe et l’élégance que JFK et son épouse Jackie Kennedy ont apportées à la fonction pendant ce très court laps de temps. Jamais l’image de la présidence américaine ne fut plus populaire à l’étranger qu’à cette période-là. Jamais non plus jusqu’alors, les dîners d’État n’avaient connu un tel faste et une telle sophistication....