À la télé ce soir: le documentaire «La story d’Angèle» ou «Ninja Warrior» (vidéos)

Âgée d’à peine 24 ans, l’autrice-compositrice-interprète belge Angèle est un phénomène. Féministe, libre, spontanée, elle fait l’unanimité avec ses textes en phase avec la société. Dans ses chansons, la jeune artiste parle des réseaux sociaux, d’amour, de sexisme, de la place des femmes ou encore du réchauffement climatique. Ce film décrypte son histoire, celle d’une artiste qui s’émancipe des schémas traditionnels, qui propose de nouvelles façons de créer, de produire de la musique et d’interagir avec le public.

Une cinquième saison de « Ninja Warrior » qui rime avec nouveauté. Cette année, les parcours de qualification sont chronométrés, une nouvelle épreuve attend les candidats : la Tour d’acier et, lors des demi-finales, un joker est à gagner, permettant de recommencer un obstacle. Place au spectacle.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le Roi Arthur, à 17h55 sur Club RTL – Deux étoiles

d’Antoine Fuqua (2004)

Le mérite de cette énième évocation de la légende du Roi Arthur est d’avoir resitué l’action aux origines de celle-ci. On y découvre donc une autre histoire que celles qu’on croit connaître, dans une mise en scène classique, avec un atout de taille. Ce qui est assez peu dire en évoquant tout le charme de Keira Knightley.

The Greatest Showman, à 20h15 sur Plug RTL – Deux étoiles

de Michael Gracey (2017)

Inspiré par les balbutiements du célèbre cirque Barnum, ce film musical a connu un franc succès dans les pays anglo-saxons, où ce genre suranné compte encore de nombreux consommateurs. Justement, c’est la partie chantée qui n’est pas vraiment à la hauteur du sujet…

Deux frères, à 20h40 sur La Trois – Deux étoiles

de Jean-Jacques Annaud (2004)

Une jolie fable animalière luxueusement filmée avec l’aide d’une trentaine de félins dont la moitié en bas âge, et d’une caméra numérique ayant permis d’économiser des kilomètres de pellicule.

Nanny McPhee et le Big Bang, à 21h15 sur AB3 – Deux étoiles

de Susanna White (2010)

Avec toujours Emma Thompson à l’écriture et dans le rôle clé, la deuxième aventure de la nounou du film à succès de Kirk Jones réalisé cinq ans plus tôt. Exit tout le reste du casting qui laisse place notamment à plusieurs autres transfuges de la saga Harry Potter et à l’excellente Maggie Gyllenhaal. Moins magique.

The Holiday, à 20h05 sur Tipik – Une étoile

de Nancy Meyers (2006)

Le charme de Cameron Diaz et le talent de Kate Winslet ne suffisent pas à faire décoller cette chronique romantique.