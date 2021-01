Jennifer Lopez émue aux larmes lors de son concert à Times Square: «Nous avons perdu trop de gens» (vidéo)

Choristes et musiciens masqués, public absent : le traditionnel concert du nouvel an qui s’est tenu sur Times Square ce dimanche 31 décembre avait tout de particulier. Jennifer Lopez, elle, a tenu à assurer le show lors de ce « New Year’s Rockin Eve » organisé par la chaîne ABC.

Depuis New York, la chanteuse américaine a interrompu la musique un instant pour s’adresser aux téléspectateurs massés devant leur petit écran alors qu’habituellement, ce concert réunit une foule très impressionnante sur Times Square. « 2020 est terminée. Nous nous en sommes sortis. Je repense à ce début d’année, quand j’ai pu réaliser l’une des plus grosses performances de ma vie. Il y avait des milliers de personnes. Mais ce soir, les choses sont différentes, et c’est ok », lâche celle qui a donné concert avec Shakira lors de la mi-temps du Super Bowl 2020.