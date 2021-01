Après une soirée trop arrosée, un Britannique change son nom pour s’appeler Céline Dion

Thomas Dodd est « superfan » de Céline Dion, c’est un fait. Mais de là à changer nom et prénom pour prendre la même identité que la diva canadienne, il y a un pas qu’il n’envisageait pas de franchir sérieusement… C’était avant une soirée trop arrosée. La veille de Noël, cet Anglais de 30 ans regarde un concert de Céline Dion à la télévision. En parallèle du show musical, Thomas Dodd s’offre un magnum de champagne.

Il explique au New York Post qu’il a beaucoup écouté Céline Dion en 2020 car la chanteuse lui remonte le moral. Il ne le cache pas : Thomas Dodd est un inconditionnel de l’artiste de 52 ans. Pendant le spectacle qu’il regardait sur son petit écran et l’alcool aidant, le Britannique a fait toutes les démarches nécessaires pour modifier son nom grâce à une application disponible en ligne. « Honnêtement, je vous le jure : je ne me souviens pas de l’avoir fait. Je me souviens avoir regardé le concert et être saoul », révèle-t-il.

Quelques jours plus tard, un certificat est néanmoins venu prouver ce changement d’identité : « Je n’avais pas conscience de l’avoir fait jusqu’à ce que je voie l’enveloppe dans mon courriel. J’ai dû m’asseoir après avoir compris. Je n’arrivais pas à le croire. J’ai vérifié mon compte bancaire et j’ai vu la transaction qui confirmait tout ». Il a publié les documents sur son compte Twitter. Comme l’indique le Journal de Montréal, Thomas Dodd – enfin…, Céline Dion – a finalement l’intention de garder ce nouveau nom envers et contre tout.