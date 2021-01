Julien Doré présente ses vœux... dans le plus simple appareil

Ses fans le savent, Julien Doré est doté d’un grand sens de l’humour et de la provocation. En ce début d’année, le chanteur a tenu à souhaiter ses bons vœux sur Instagram comme beaucoup de stars, mais à sa manière à lui, c’est-à-dire de façon totalement décalée.

« On regarde vers l’avenir, vers le beau, le doux et le fun. Je vous souhaite à̀ toutes et tous mes chatons ardents, le meilleur des meilleurs, le mieux du mieux et bien plus encore. Que nos cœurs ce soir aient soif de Voie lactée, bisous 2020, c’est ma tournée! », a-t-il ainsi écrit, en légende d’une photo le représentant dans le plus simple appareil, de dos, … à Moncuq, rapporte Le Matin.

Un cliché qui a sans aucun doute ravi ses fans, comme en témoignent les commentaires et milliers de ‘likes’.