Polémique royale au Danemark: soupçons de tensions entre les princesses Mary et Marie

Douche froide sur la monarchie danoise. Tensions et suspicions de brouilles familiales se révèlent entre les princesses Mary et Marie : ces deux-là ne se parleraient plus. La presse du Danemark évoque cette supposée querelle, comme l’épingle RTL. La princesse Mary, née en Australie, est l’épouse du futur roi Frederik. Marie, sa belle-sœur, est née en France et s’est mariée avec l’autre prince, Joachim. Ces deux femmes sont au cœur d’un important intérêt médiatique. Reste à savoir ce qui a provoqué cette hypothétique mésentente…

Le vent de fraîcheur qui règne sur la famille royale danoise semble souffler depuis l’été 2020, quand Joachim du Danemark, jeune frère du prince héritier, est parti suivre une formation dans une école militaire française. Quelques jours plus tard, lors de vacances dans un château du Lot, le fils cadet de la reine du Danemark était victime d’un AVC. Ce pépin avait alerté toute la famille royale qui s’était rendue à son chevet… Tous sauf sa belle-sœur, Mary ! Il n’en fallait pas plus pour que la polémique naisse.

Et la controverse n’a fait qu’enfler au Danemark. À la suite de cette alerte médicale, la princesse Marie et le prince Joachim ne sont pas rentrés au pays. Ce dernier a enfilé le rôle d’attaché à la Défense à l’ambassade du Danemark à Paris. Un déménagement soudain qui pose question, et ce n’est pas l’interview de son épouse qui permettre de lever le doute sur une discorde au sein de la famille royale scandinave. Au magazine See and Hear, elle déclarait que le couple n’avait pas forcément choisi ce déménagement français : « Non. Ce n’est pas toujours nous qui décidons. Je pense que c’est important de le savoir ». Le couple n’aurait pas eu son mot à dire. Un éloignement pour apaiser les tensions ?