«Last Christmas»: 36 ans après sa sortie, le tube de Wham! se hisse en tête des charts (vidéo)

C’est une consécration qui a mis du temps à venir. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’elle est bel et bien là. Le tube du duo britannique Wham ! « Last Christmas » s’est hissé en tête des charts au Royaume-Uni, 36 ans après la sortie de cette chanson entendue dès 1984 et signée George Michael. Le chanteur, mort en 2016 à l’âge de 53 ans, faisait partie du duo Wham ! aux côtés d’Andrew Ridgeley.

La semaine dernière, « Last Christmas » a été streamée 9,2 millions de fois en Grande-Bretagne, informe BFMTV. Un chiffre qui donne le tournis et qui permet à cette chanson de briguer la première place des charts, comme l’indique la BBC. La chanson ne sort néanmoins pas des oubliettes : en 36 ans, elle s’est offert plusieurs tops 10 à la faveur des fêtes de fin d’année. Qui plus est, l’année de sa sortie, le tube était monté sur la deuxième marche du podium.

Ce qui est sûr, c’est que cette consécration n’est pas passée inaperçue. Largement reprise dans la presse pour cette récompense tardive, l’information est également arrivée aux oreilles d’Andrew Ridgeley. L’autre membre du duo Wham ! a commencé cette première place sur Twitter : « Je suis enchanté, assez stupéfait et profondément heureux que le classique iconique de Noël signé Wham ! ait enfin réussi à être numéro 1. C’est un bel hommage au talent génial d’auteur de chansons de George (Michael). Il aurait été immensément fier et aux anges ».