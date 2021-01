Avec les meilleurs vœux d’Archie

Archie, le fils du prince Harry et septième dans l’ordre de succession à la couronne britannique, s’est adressé pour la première fois au public dans le podcast lancé par ses parents, révélant, au grand dam des médias britanniques, un accent « américain ». À la fin du premier épisode du podcast de Harry et de son épouse Meghan Markle, ex-actrice américaine, on peut entendre l’enfant, né en mai 2019, rire et souhaiter aux auditeurs une bonne année. « Il a...