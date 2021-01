Pour prévenir le suicide, tout le monde a un rôle à jouer

Cheveux rouges, tatouages et large sourire… Alysson pétillait jusqu’à ce qu’elle mette fin à ses jours. Au milieu du mois de novembre, la Liégeoise devient le symbole de la détresse dans laquelle sont plongées de nombreuses personnes, minées par l’impact financier de la crise du coronavirus ou la solitude du confinement. À 24 ans, elle venait de réaliser son rêve : ouvrir un salon de coiffure dans la Cité ardente. Elle avait placé toutes ses billes dans ce projet, puis avait dû fermer à cause du regain du Covid-19. La deuxième vague a eu raison de son établissement et a aussi placé...