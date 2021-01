Henri PFR accusé de vouloir de se montrer en «sauveur blanc»: «je suis très choqué par les réactions»

Il voulait rendre visible la problématique de la pauvreté en Afrique. C’est réussi, mais pas dans le sens qu’il le voulait ! Il y a quelques mois, Henri PFR a été invité par l’Unicef à devenir un de ses ambassadeurs et à se rendre en Côte d’Ivoire où des actions d’aide sont menées. A ce moment-là, il lui est demandé de rendre compte sur les réseaux sociaux de ce dont il est témoin. Une vidéo est notamment postée et provoque des réactions positives. Par contre, il n’en est pas de même avec une photo qui a provoqué une polémique à laquelle le DJ a tenu à réagir en ce début janvier.

Face à ces réactions, le DJ a tenu finalement à prendre la parole. « Ces commentaires transforment un moment de pur bonheur en quelque chose d’horrible. De manière générale, je me sens mal. Je me sens mal, car en 2020, tout doit être jugé et tout donne place à la critique », regrette-il. « Je vais être honnête, en postant cette photo je n’ai même pas pensé un jour que la couleur de peau pourrait poser problème. […] Si en 2020, on ne peut plus partager de message de soutien et de bienveillance de part notre ethnie, ça devient un sacré problème qu’il faut pouvoir régler d’urgence », dit-il.