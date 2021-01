Une collection de… 17.000 coqs!

Charles Boulanger les collectionne sous toutes les formes et sur tous les supports imaginables. Des pièces de la maison leur sont entièrement consacrées, du sol au plafond !

Il avait initialement eu l’idée d’endosser son costume de carnaval de… coq pour nous rencontrer, avant de finalement opter pour la sobriété vestimentaire, mettant ainsi de côté, pour quelques instants seulement, son sens de l’humour. Caché derrière un masque désormais incontournable, son sourire se devine franc et sincère. Une étincelle de malice brille dans ses yeux. À 82 ans, Charles Boulanger est une célébrité locale à Dison, petite commune de la province de Liège située près de Verviers. Et pour cause : il possède une impressionnante collection d’objets liés au coq, s’élevant tout...