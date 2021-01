Une personne sur deux approuve que 007 et Zorro soient incarnés par des femmes

C’est un changement qui ne manquera pas de faire parler. Dans le prochain film de 007, le rôle principal n’est plus tenu par Daniel Craig, ou même par un autre homme comme cela a toujours été, mais par une actrice britannique d’origine jamaïcaine : Lashana Lynch. Le mois dernier, il a été aussi décidé qu’un autre personnage mythique du cinéma change de sexe. Zorro sera donc interprété dans une série à venir par l’Américano-Colombienne Sofia Vergara. Deux choix qui ont provoqué de nombreux commentaires misogynes, voire racistes. Mais qu’en pense réellement la société au niveau global ? C’est la question à laquelle a voulu répondre un sondage YouGov en interrogeant un millier d’adultes français.

Promouvoir l’égalité des sexes : un argument important dans ce débat

Selon les résultats, 52% des sondés accueillent favorablement ce changement de sexe. Mais dans le détail, il y a des nuances. Les femmes sont ainsi plus à l’aise avec cette idée (57%) que les hommes (47%). Il en est de même pour les jeunes de 18-34 ans (63%) qui se réjouissent bien plus souvent de ce choix que leurs aînés de plus de 55 ans (43%).

Le sondage a aussi voulu savoir pour quelles raisons il serait positif que ces rôles soient féminins. Bilan : la cause qui touche le plus ceux qui approuvent, c’est que cela promeut l’égalité des sexes (59%). Parmi les autres arguments principaux, on retrouve le fait de découvrir une interprétation différente (51%), d’avoir une nouveauté ou un côté inédit (40%), et de donner de la modernité aux sagas concernées (40%).