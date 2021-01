États-Unis: vacciné plus tôt que prévu, cet étudiant fait le buzz sur les réseaux sociaux (vidéo)

Aux États-Unis, la vaccination contre le coronavirus a débuté à la mi-décembre et les soignants sont pour l’instant les premiers concernés. David MacMillan est quant à lui un étudiant de Washington. Il ne fait donc pas partie des groupes prioritaires. Pourtant, il a bien reçu une dose du vaccin Moderna, totalement par hasard. Il a raconté son histoire sur Tik Tok en publiant une vidéo le 1er janvier, rapporte le HuffingtonPost.

Alors qu’il fait des courses, il est accosté avec un ami par une pharmacienne d’un supermarché Giant. Celle-ci explique qu’il lui reste deux doses de vaccin qui vont périmer si elle ne les administre pas tout de suite. Elle propose alors aux jeunes hommes d’en bénéficier. Ce qu’ils acceptent volontiers. « Elle s’est tournée vers nous et nous a dit : ‘Hé, j’ai deux doses du vaccin et je vais devoir les jeter si je ne les administre pas à quelqu’un. On ferme dans 10 minutes. Vous voulez le vaccin Moderna ? », a ainsi expliqué David MacMillan à la chaîne NBC.

L’étudiant s’est alors filmé en train de recevoir le vaccin contre le Covid-19, avant de publier la vidéo sur le réseau social Tik Tok, avec la volonté d’informer sur l’importance de la vaccination. « C’est important, quand il y a autant de désinformation diffusée partout, que les gens puissent voir que c’est une bonne chose, que c’est une chose positive. On devrait être enthousiastes à l’idée de pouvoir combattre la pandémie », a-t-il ajouté. Il recevra la deuxième dose du vaccin courant du mois de janvier.