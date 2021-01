GASGAS ENDURO 4T : base KTM, sauce rouge

Avec les nouvelles GasGas Enduro 4-temps 2021, c’est propre, net et on ne se disperse pas. Pas besoin de faire dix fois le tour de la bécane presse pour s’apercevoir qu’on a bien affaire à une base de KTM, cette fois mise à la sauce rouge flash chère à GasGas. La 250 cm3 est un modèle abouti sur le papier puisque la version autrichienne (KTM) se révèle la meilleure vente de la gamme depuis une paire d’années. La petite rouge se montre rageuse, agressive à souhait et même coupleuse au point d’être permissive sur un passage approximatif de rapports. Côté châssis, c’est une version connue et...