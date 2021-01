Hyundai Tucson: maturité et confiance

Si le Hyundai Tucson a toujours été un SUV « bien dans la norme », ce qui lui permit de devenir le best-seller incontestable qu’il est, la nouvelle génération ose enfin se défaire des codes pour suivre sa propre voie. Et elle le fait avec une maturité épatante.

Avec 1,4 million d’exemplaires vendus en Europe au fil des trois premières générations, les ingénieurs et designers avaient la pression au moment de renouveler le Tucson. Et si, dans pareille situation, la plupart choisissent la voie du changement dans la continuité, ce n’est pas le cas ici ! Le nouveau modèle change radicalement de style avec, en point d’orgue, cette audacieuse face avant où se mêlent feux LED et calandre sans limites définies. L’habitacle adopte un design aussi original que l’extérieur. Celui-ci est surtout caractérisé par sa console centrale qui renonce à ses...