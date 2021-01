Jamais deux sans trois

Tout le monde aime Paul McCartney. Comment ne pas l’aimer ? C’est l’ami, le frère, le père, le grand-père dont on a tous rêvé un jour. Il aura été le mari de la même femme pendant près de trente ans, ses enfants ne se répandent pas dans la presse pour rapporter quel père indigne il reste et on a découvert il y a quelques années de ça qu’alors qu’il était fâché avec son meilleur ami, il avait trouvé le moyen de se réconcilier avec lui, juste avant que ce dernier ne tombe sous les balles de Mark David Chapman. Finalement, si ses fans lui en ont un jour voulu, c’est d’avoir annoncé la...