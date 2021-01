Testé pour vous: Withings ScanWatch 42 mm

Au premier abord, elle passe pour une montre traditionnelle. Un bouton sur la droite qui ressemble à un remontoir et, sur le cadran rond, une grande aiguille pour les minutes et une petite pour les heures. Classique. Pas de trotteuse, en revanche. Et puis, on observe dans la partie inférieure du cadran un cercle où une aiguille semble statique. Elle ne commence à tourner que si… l’utilisateur bouge. En réalité, elle indique l’état d’avancement sur la voie de l’objectif quotidien quant au nombre de pas accomplis. Par défaut, il est fixé à 10.000, mais chacun peut modifier ce nombre via l’...