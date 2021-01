Un mythe qui reste bien vivant

Si leur look a bien changé au fil des ans, les Bugatti collectionnent toujours les superlatifs. - DR

Le titre de ce documentaire cache mal le caractère artistique pluridisciplinaire de la famille Bugatti qui ne se limite pas au célèbre Ettore, le « Ferrari d’avant-guerre », constructeur automobile mythique s’il en fut, dont plus du quart des 8.000 voitures construites jusqu’au printemps 1940 font aujourd’hui le bonheur de passionnés prêts à tout pour conserver ce qui s’apparente autant à une œuvre d’art ! Fils d’un peintre milanais et frère d’un sculpteur animalier Art Déco, père de Jean et de Roland, Ettore s’est éteint en 1947 après avoir acquis la nationalité française....