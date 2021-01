Antispécistes et flexitariens

Julie Morelle propose ce soir sur La Trois une soirée dédiée aux nouveaux combats de la cause animale et aux nouvelles manières de se nourrir. À 22h05, on verra notamment un documentaire sur la viande de poulet. Sans surprise, on découvrira des élevages industriels où l’animal n’est plus considéré comme tel et, à l’inverse, des établissements plus respectueux des oiseaux et de la qualité de la viande produite. Une heure plus tôt, un premier reportage est consacré aux antispécistes, très actifs en Suisse. Ces militants, que certains traitent d’écoterroristes, occupent des abattoirs,...