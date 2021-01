Un must de la science-fiction

C’est son livre si pas le plus important, du moins le plus connu. Écrit à 50 ans, « La planète des singes » s’est hissé d’emblée pour ses qualités anticipatives et imaginatives. Cet immense succès a même un peu oblitéré un autre titre phare du palmarès de Pierre Boulle, également auteur… du « Pont de la rivière Kwaï ». « La planète des singes » avait tout pour plaire… ou pour débecter. Un anthropomorphisme sidérant, un bond dans le futur, une exploration dans l’espace et, recouvrant le tout, la peur semée par des primates ayant pris le contrôle d’une lointaine...