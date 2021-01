À la télé ce soir: «Le crime lui va si bien» et le spectacle d’Alex Vizorek

« Le crime lui va si bien », 20h30 sur La Une Lors d'un enterrement auquel assiste le capitaine de police Gaby Molina, on trouve dans le caveau le cadavre d'une jeune femme dissimulé dans un sac poubelle. Qui est la victime et pourquoi a-t-elle été cachée ici ? Gaby découvre que l'homme que l'on enterre et cette jeune femme ont un lien avec un château...

« Alex Vizorek est une dernière fois une œuvre d’art », 20h30 sur Tipik Alex Vizorek a bien des choses à dire au sujet de l'art. Il a un avis sur la musique, la sculpture, le cinéma et même l'art moderne. L'humoriste emmène ses spectateurs dans son univers flamboyant, où Magritte, Bergman et Visconti côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton..Sa mission : faire rire tout en apprenant. A moins que ce ne soit l'inverse. Une envolée de jeux de mots, paradoxes et calembours pour une heure de sketchs délirants. Pour l'occasion Alex Vizorek s'est entouré d'amis humoristes: Kody, Guillermo Guiz, PE et Fanny Ruwet.

Les étoiles de Dominique Deprêtre « Danse avec les loups », à 21h05 sur France 3 - Quatre étoiles Sept Oscars – dont celui de la meilleure musique pour John Barry – et l’Ours d’argent à Berlin : l’incroyable pari de l’Elliot Ness de Brian De Palma qui se lançait dans sa première réalisation au service d’un genre qu’on disait définitivement moribond. Sur les traces du « Jeremiah Johnson » de Sydney Pollack, une formidable leçon de cinéma.