«Borat» ne sera plus, Sacha Baron Cohen tourne la page

Le réalisateur explique dans une inteview accordée à Variety, le jeudi 7 janvier, ce qui l’a poussé à ressortir son rôle de Borat. « J’avais la sensation que la démocratie était en danger. J’avais la sensation que la vie des gens était en danger (…) Au départ, le film devait parler du danger que représentent Trump et le trumpisme. Ce que le coronavirus a montré, c’est que ces mensonges et ses théories du complot ont des effets mortels ». Le second film, comme le premier, a été tourné à la façon d’un documentaire. L’objectif étant véritablement de décrédibiliser le président Trump et de pousser son public à voter.

Toutes les bonnes choses ont une fin, il en est de même pour « Borat ». Le personnage créé et incarné par Sacha Baron Cohen retourne au placard après deux films qui ont su créer la controverse. Le deuxième volet sorti sur Amazon Prime en octobre 2020 et sobrement appelé : « Borat, nouvelle mission filmée : Livraison bakchich prodigieux pour régime de l’Amérique au profit autrefois glorieuse nation Kazakhstan » a pourtant connu un certain succès. L’acteur a décidé que ces faux documentaires devaient prendre fin.

Les élections américaines ayant décidé du sort de Trump, l’acteur estime qu’un troisième volet n’a plus de raison d’être : « J’ai ressuscité Borat à cause de Trump. ce film servait une mission, et je ne vois pas l’intérêt de le refaire. Donc oui, Borat est enfermé au placard ». Au vu de la situation ces derniers jours, la porte du placard s’est peut-être fermée un peu vite. Sacha Baron Cohen, connu pour son style de réalisation sous forme de faux documentaire et son « mankini » (un string à bretelles), est aussi l’auteur de séries en partie réalisées en caméra cachée. Une des plus marquantes étant « Who is America » (Qui est l’Amérique). Dans cette série il cherche à montrer les travers de la société américaine qui vient d’élire Donald Trump. Il y incarne plusieurs personnages, très décalés et clivants.