Urgences: Deezer D, l’acteur qui jouait le rôle de Malick McGrath est décédé

Deezer D, de son vrai nom, Dearon Thompson a été retrouvé inconscient dans sa maison à Los Angeles. La famille de l’acteur pense qu’il serait mort d’une crise cardiaque. En effet, il avait subi une lourde opération du cœur en 2009. Deezer D a été l’un des héros indispensable de la série Urgences où il incarnait le rôle de Malick Macgrawth, aux côtés de Noah Wyle et de George Clooney. Il fait partie des acteurs les plus présent dans la série en participant à 188 épisodes sur les 331 que compte la série.

Bien qu’il fût un personnage secondaire, il n’en a pas moins marqué l’histoire de la série et de ses collègues. Noah Wyle a posté sur Instagram : « J’ai perdu un ami cher hier. (…) Il était l’un des hommes les plus créatifs et charismatiques que j’ai jamais connus et son évangile de positivité nous a tous les deux tirés d’un endroit sombre. Il va me manquer terriblement ». Mekhi Phifer, Dr Gregory Pratt à l’écran, a lui aussi présenté ses respects : « Quel esprit spécial nous avons tous perdu ! », rejoint par les actrices Parminder Nagra et Lyn Alicia Henderson.