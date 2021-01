À la télé ce soir: un documentaire sur David Bowie et «Seul sur Mars»

David Bowie s'est éteint à 69 ans, le 10 janvier 2016, deux jours après la sortie de son 25e album. A l'occasion de la première commémoration de sa disparition, ce documentaire plonge dans les cinq dernières années de sa vie, particulièrement riches, articulées autour de trois projets musicaux : les albums «The Next Day» et «Blackstar» ainsi que la comédie musicale «Lazarus».

Les étoiles de Dominique Deprêtre

3 Billboards : les panneaux de la vengeance, à 21h05 sur France 2 - Trois étoiles

de Martin McDonagh (2017)

Derrière une intrigue policière somme toute assez banale, il faut surtout voir dans ce drame qui a déchaîné l’enthousiasme une critique habile de cette Amérique rurale ancrée dans ses profondes certitudes, d’où moins d’un tiers des recettes mondiales aux States, et… cinq récompenses aux British Academy Film Awards.

Seul sur Mars, à 21h05 sur TF1 - Trois étoiles

de Ridley Scott (2015)

Le vétéran britannique nous refait le coup d’« Appolo 13 » avec une pointe de « Gravity » et tous les moyens techniques contemporains, y compris la 3D. Un travail exceptionnel qui a mené tout le bataclan dans le désert de Jordanie et les montagnes de Hongrie où se trouvent les plus grands studios… européens. Le casting, lui, est resté majoritairement US.

Créance de sang, à 20h10 sur Tipik - Trois étoiles

de Clint Eastwood (2002)

Scénariste du sublime « L.A. Confidential », Brian Helgeland est également celui de ce thriller aussi classique qu’efficace, succédant au délirant « Space Cowboys » et précédant l’encensé « Mystic River » dans la filmographie du grand Clint, toujours aussi éclectique dans ses choix. Absent du générique de ses trois dernières réalisations, l’acteur fera, lui, sa rentrée sur nos écrans en novembre dans un drame de son… assistant habituel Robert Lorenz. Un sacré coup de pouce.

Primal, à 20h55 sur 13e Rue - Deux étoiles

de Nick Powell (2019)

Il y a certes du « Huitième passager », du « Snakes on a Plane » et du « Piège en haute mer » dans cette série B où Nicolas Cage a une partenaire de choix en la personne de la toujours dynamique Famke Janssen et un adversaire de taille avec le Canadien Kevin Durand. Le résultat est plutôt correct pour un « direct to video » marquant les débuts de réalisateur d’un… cascadeur réputé.

Kingdom of Heaven, à 21h05 sur C8 - Deux étoiles

de Ridley Scott (2004)

Avec sa recette modestement inférieure au double de son budget et sa tête d’affiche – Orlando Bloom et Eva Green – critiquée pour manque de charisme, cette ambitieuse fresque sur les Croisades est restée à l’ombre de l’inaccessible « Gladiateur » malgré ses qualités d’ensemble et du… reste de son casting. À redécouvrir surtout par les fans de péplums.