Californie: des gorilles du zoo de San Diego testés positifs au Covid-19

Il s’agit du premier cas connu de transmission chez ces animaux. « Nous avons deux gorilles du zoo de San Diego qui ont été testés positifs au Covid-19 » et un troisième qui manifeste des symptômes, a indiqué le gouverneur Gavin Newsom au cours d’une conférence de presse sur la pandémie. « Nous sommes en train de confirmer la source de l’infection », a-t-il précisé.

« Hormis un peu de congestion et de toux, les gorilles se portent bien », a souligné dans un communiqué Lisa Peterson, directrice exécutive du zoo de San Diego, l’un des plus grands parcs animaliers du monde. « Les membres du groupe (de gorilles) restent en quarantaine tous ensemble et mangent et boivent. Nous avons bon espoir qu’ils se rétabliront totalement ».