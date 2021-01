Kim Kardashian divorce

Après six années de mariage, l’histoire d’amour entre Kim Kardashian et le chanteur Kanye West serait bel et bien finie. Selon de multiples sources relayées par la presse américaine, « leur divorce serait imminent ». Kim Kardashian aurait d’ores et déjà embauché une avocate spécialisée dans les divorces de stars : « Ils restent discrets, mais c’est terminé entre eux. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers pour trouver un accord....