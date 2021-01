Netflix annonce ses sorties 2021 avec 70 films et une pluie de stars

Côté réalisateurs, sont notamment alignés Jane Campion, avec «The Power of the Dog», également oscarisée, ainsi que la comédienne américaine Halle Berry et le dramaturge et acteur Lin-Manuel Miranda (la comédie musicale «Hamilton»), ces deux derniers passant pour la première fois derrière la caméra. Parmi les longs métrages les plus attendus, figurent «Don’t Look Up» d’Adam McKay («The Big Short: le Casse du siècle» et «Vice»), avec Leonardo DiCaprio, ainsi que «The Harder They Fall», western co-produit par le rappeur Jay-Z à la distribution intégralement afro-américaine.

Netflix semble aussi beaucoup compter sur «Red Notice», avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds, film d’action dont le budget atteindrait 160 millions de dollars, selon plusieurs médias américains. Sollicité par l’AFP, Netflix n’a pas précisé si certains de ces films, et lesquels, bénéficieraient d’une sortie en salles.