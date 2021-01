«QR», la nouvelle émission de la RTBF, fusion de «Questions en prime» et d’«À votre avis»

Suite à la crise du coronavirus, de nombreuses chaînes ont modifié leurs grilles pour tenter de répondre au mieux aux questions concernant la situation sanitaire. Cela a notamment été le cas de la RTBF, qui a lancé l’émission « Questions en prime ». Présenté par Sacha Daout après le JT, le programme a pour but de tenter de répondre aux questions des téléspectateurs sur le Covid-19, en démêlant les informations véridiques de celles erronées.

Comme l’émission est toujours suivie par environ 500 000 personnes chaque jour, la RTBF a décidé de retravailler son concept, qui se voulait à la base provisoire. C’est pourquoi le service public lancera « QR » dès le 22 février, fusion de « Questions en prime » et d’« À votre avis », rapporte La Libre. Le nom QR a été choisi car il fait référence au QR code mais aussi à l’abréviation de Questions/Réponses.

Participation

Le nouveau rendez-vous permettra au public de poser des questions à des experts et de donner un avis sur des questions liées à l’actualité. Si le coronavirus est le thème omniprésent de ces derniers mois, ce ne sera pas le seul abordé, a expliqué Sébastien Nollevaux, le producteur, en marge d’une conférence de presse de la RTBF présentant le bilan de 2020. « Tous les thèmes d’actualité sont susceptibles de s’y retrouver à partir du moment où ils préoccupent la population belge. Ce sera à nous de prendre le pouls et de sentir la grosse actu du jour et de choisir les bons interlocuteurs pour répondre aux questions du public. Aujourd’hui, les gens peuvent s’informer partout et nulle part, et prendre pour argent comptant tout ce qu’ils lisent. C’est notre rôle de service public de prendre les gens par la main », a-t-il expliqué.