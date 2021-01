À la télé ce soir : « Demain ne meurt jamais » ou « Au bout de la nuit » (vidéos)

Tom Ludlow est membre d'une unité spécialisée de la police de Los Angeles. Ses méthodes sont peu respectueuses de la loi, mais il obtient de bons résultats. Aussi, jusqu'à présent, le capitaine Wander a-t-il fermé les yeux sur sa manière de procéder. Jusqu'au jour où on l'accuse d'avoir tué un policier...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Le guépard », à 21H07 La Trois – quatre étoiles

de Luchino Visconti (1963)

Palme d’Or à Cannes en 1963, la somptueuse adaptation de l’unique roman du prince Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un tournant radical dans l’œuvre du cinéaste milanais qui tournait le dos aux derniers effluves du néoréalisme pour verser dans la nostalgie de son propre passé d’aristo, à travers le personnage joué par Burt Lancaster. Derrière Claudia Cardinale et Alain Delon, on reconnaît notamment deux futures stars du western spaghetti, Giuliano Gemma et Mario Girotti dont le pseudo sera... Terence Hill.

« Fargo », à 22H10 sur Club RTL – quatre étoiles

de Joel et Ethan Coen (1995)

Oscar de la meilleure actrice pour Frances McDormand et César du meilleur film étranger pour ce fabuleux thriller de paumés déjanté dont les illustres frangins se sont fait les chantres.

« Wind River », à 20H00 sur Club RTL – trois étoiles

de Taylor Sheridan (2017)

Entièrement tournée dans la réserve indienne du Wyoming qui donne son titre à l’ouvrage, cette deuxième réalisation du scénariste des «Sicario» et «Comancheria» est de la même veine, allant même jusqu’à respecter la règle des trois unités de la tragédie grecque! Retenu sans le moindre effet de manche, le suspense finit par exploser dans une séquence finale taillée au scalpel et d’un réalisme inouï. Pour un budget à peine supérieur à dix millions de dollars, une vraie leçon d’efficacité.

« Piranhas (1re TV) », à 20H30 sur BE 1 – trois étoiles

de Claudio Giovannesi (2019)

Ours d’argent du meilleur scénario à Berlin et Prix du Jury au Festival international du film policier de Beaune, cette plongée dans la maffia juvénile napolitaine est sidérante, autant par son ambiance tragi-comique que par le charisme de la bande à Franceso Di Napoli (sic!!!), un ado dont la ressemblance avec le regretté Giuliano Gemma est réellement troublante.

« Renaissances », à 20H05 sur Tipik – deux étoiles

de Tarsem Singh (2015)

Voilà une bonne série B mi-science-fi dont les multiples rebondissements trouvent une explication logique au bout d’un récit de cavale assez palpitant et marqué par une amusante référence cinéphilique directe au… «Vieux fusil» de Robert Enrico. C’est Ryan Reynolds qui prend le relais de Ben Kingsley pour affronter le «mauvais» de service incarné par Matthew… Goode.