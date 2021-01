Les chercheurs de pharaons (18)

C’était évidemment énorme, et il savait que depuis plus d’un demi-siècle, des montagnes de terre avaient été remuées, des rochers perforés, etc. Il savait aussi que l’homme s’était glissé dans tous les recoins de ces galeries souterraines dont certaines ne mesuraient pas moins de quatre cents mètres de long. Il savait enfin que le moindre de ces curieux monuments qui tenaient debout malgré les ans et les tremblements de terre, alors que nul mortier ne scellait leurs pierres, car les Anciens en ignoraient l’usage, était étudié pouce par pouce. Néanmoins, il se refusait de croire à la fin de...