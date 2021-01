À vos plumes: une lectrice nous raconte «Une rencontre magique»

Vous avez été plus de 300 à participer à notre concours et nous vous en remercions. Nous ne pouvons malheureusement pas publier tous les textes qui, à nos yeux, le mériteraient parce que trop nombreux. Nous avons été obligés d’effectuer un choix dont nous allons vous faire part régulièrement au fil des semaines.

Née dans un village breton proche de la forêt de Brocéliande, je fus dès l’enfance bercée par les contes et légendes. Des récits fabuleux ont enchanté toutes les petites têtes blondes. J’ai déjà assisté, avec ma mère avec qui je vis, à une cérémonie religieuse orchestrée par des druides. Les mystères font donc partie de mon existence.

Fréquemment, lorsque je suis triste, je me promène en forêt, et espère découvrir au détour du chemin des elfes. Après un hiver rigoureux, le ciel est redevenu clément. Le soleil darde ses rayons et je pars rejoindre les...