Triumph Trident: véritable ticket d’entrée dans le monde des cylindrées

Esthétiquement, la Trident n’égale pas le niveau de présentation d’une Rocket 3 ou d’une Street Triple RS. Mais à moins de 8.000 € l’unité, cette machine ne doit pas rougir de sa finition. Le bloc trois cylindres de la Trident est une exception dans le segment. Il délivre 81 ch et un couple maximal de 64 Nm, avec plus de 90 % du couple maximal disponible sur la majeure partie de la plage de régime. Un kit permettant de mettre la machine en conformité aux normes A2 est également disponible. Roues à cinq rayons en aluminium, support de plaque et clignoteurs intégrés au garde-boue, logos...