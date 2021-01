Viva Espana - Deux étoiles

Inclassable, dans le meilleur sens du terme, Sutja Gutierrez l’est sans aucun doute. Un producteur à la voix doucement éthérée et dont le cœur balance entre la France et l’Espagne. Après un premier EP sorti il y a trois ans, le voici de retour avec un album qui parle de deuil, de colère et de résilience. Inclassable, oui, mais passionnant.

...