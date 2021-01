Test – DARQ Complete Edition: sur les traces de Limbo

Fruit du travail de trois années d’un seul et unique développeur, DARQ était parvenu à créer le buzz au moment de sa sortie sur PC en se démarquant des autres productions indépendantes grâce à son design fortement inspiré des productions de Tim Burton. Un an plus tard, le jeu débarque sur consoles, dans une édition intégrale qui rassemble le contenu du jeu originel et deux niveaux inédits. Mais DARQ, au juste, c’est quoi ? Le joueur incarne Lloyd, un jeune homme plongé dans une boucle cauchemardesque de laquelle il devra tenter de s’extirper en résolvant plusieurs énigmes. Chaque...