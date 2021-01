Petite histoire de la carte postale

Elle sont colorées, musicales, pailletées, en papier glacé ou recyclé. On les collectionne ou on les envoie à ses proches, tantôt pour leur souhaiter la bonne année, tantôt pour les saluer depuis son lieu de vacances. Aujourd’hui, plus que jamais, les cartes postales résistent encore et toujours à l’envahisseur numérique et rivalisent d’originalité. Mais où et comment cet outil de communication, inégalable vecteur de convivialité, a-t-il vu le jour ?

Allemagne, 1865...