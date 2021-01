Un concours du plus gros mangeur de fricadelles devrait avoir lieu à Gand

Amateurs inconditionnels de fricadelles, ce concours est pour vous ! Selon le site Gourmandiz, le « Frikandel Food Championship » devrait avoir lieu le 4 avril prochain à Gand, rapporte RTL. Le but de ce concours insolite sera d’avaler le plus possible de fricadelles en une demi-heure. En jeu : la somme de 10 000 euros qui sera remportée par le gagnant de l’épreuve.

Si la compétition séduit les amateurs de fricadelles, il faudra avoir l’estomac bien accroché pour espérer empocher le jackpot. Pour valider la victoire, interdiction de se rendre aux toilettes dans l’heure qui suit la dernière bouchée avalée. En 2018, le Néerlandais Ton Firing avait remporté le concours en avalant 18 fricadelles en un quart d’heure, avec de la compote de pommes.

Pour l’instant, aucun détail n’a été précisé concernant le lieu exact des festivités ou l’ouverture des inscriptions. L’organisation dépendra de l’évolution de la crise sanitaire.