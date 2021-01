Dr. Dre accusé de violences conjugales par sa femme

Mariés depuis 1996, l’artiste Dr. Dre et sa femme Nicole Young sont actuellement en instance de divorce. La cinquantenaire exige notamment une pension alimentaire mensuelle d’au moins 2 millions de dollars et 5 millions de dollars pour payer ses frais d’avocat, rapporte RTL. Le patrimoine de son ex est en effet estimé à 1 milliard de dollars.

La bataille judiciaire fait donc rage. Dr. Dre vient quant à lui d’être hospitalisé, après avoir été victime d’un anévrisme cérébral. Grâce à des documents de divorce obtenus par le MailOnline, le site a découvert que Nicole Young accuse son futur ex-mari de violences conjugales, physiques et émotionnelles.

Le producteur américain aurait notamment tenu un pistolet sur sa tête, l’aurait écrasée contre un mur et soulevée par le cou, ainsi que frappée au visage. Ces documents ont été transmis au tribunal et sont la réponse aux propos que Dr. Dre avait tenu récemment. Il avait déclaré qu’il n’a « à aucun moment abusé de Nicole ou menacé sa sécurité physique ». Ce qu’elle qualifie de « mensonges flagrants ».