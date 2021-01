Arte propose un documentaire sur le 46e président des États-Unis à prêter serment

Une crise sanitaire sans précédent avec plus de 20,5 millions de cas recensés et plus de 350.000 victimes déclarées. Une moyenne de 4.000 décès par jour. Mais déjà 4 millions de personnes vaccinées une première fois après l’approbation le 12 décembre du vaccin mis au point par Pfizer/BioNTech, le fameux plan « Warp Speed » (la vitesse de l’éclair). Une fracture raciale exacerbée. Deux Amérique qui se regardent en chiens de faïence. Un prédécesseur mauvais perdant qui laisse les germes du trumpisme dans les esprits. Une économie à relancer. Des relations à réparer avec la Chine, l...