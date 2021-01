Air de Familles: Dehors!

Le plein air est plus que bénéfique pour les enfants. Cela leur permettrait de prévenir de nombreuses maladies et de développer leur autonomie.

Il pleut, il fait froid… pas un temps à mettre le nez des enfants dehors ? Mais si, à condition de bien les équiper ! Jouer dehors est extrêmement bénéfique pour eux, à commencer par leur santé physique. Ils améliorent leur motricité globale (courir, sauter, grimper, se suspendre, rouler, lancer, shooter…) et leur motricité fine (manipuler des outils, tracer, construire…). Ils exercent leur force et leur équilibre, développent leur condition physique et gagnent en confiance. De plus, adopter un style de vie actif aide à prévenir et à combattre les maladies de la sédentarité. Une...