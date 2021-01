«René, ça fait cinq ans déjà»: Céline Dion rend un hommage touchant à son mari décédé

« René, ça fait 5 ans déjà… Il n’y a pas une journée où nous ne pensons pas à toi. Nous nous tournons vers toi maintenant plus que jamais, afin que tu nous guides, nous protèges et que tu continues à veiller sur nous ». C’est sur Instagram que la star canadienne Céline Dion a rendu un bel hommage à son mari disparu, René Angélil. Atteint d’un cancer de la gorge, celui qui était le père des trois enfants de Céline Dion (René-Charles, presque 20 ans, et les jumeaux Eddy et Nelson, 10 ans) ainsi que son mentor, est décédé le 14 janvier 2016.

« Je prie pour que ton amour rayonne sur le monde entier, pour tous ceux qui, en cet instant précis, vivent des moments extrêmement difficiles. Tu es dans nos cœurs et dans nos vies pour toujours. On t’aime, Céline, René-Charles, Nelson et Eddy », a écrit l’interprète de « Pour que tu m’aimes encore », en légende d’une photo où elle tient la main de son mari.