Testé pour vous: le smartphone Oppo Reno4 Z

Soir mag a essayé cet appareil compatible 5G et décortique ses points forts et ses points faibles. Pour un prix de 399 euros.

S’il reprend une référence proche de celle du très bon Reno4 Pro (environ 765€), le Reno4 Z est en réalité un tout autre smartphone. Les deux appareils ne partagent que quelques caractéristiques. La plus notable : la compatibilité 5G. En Belgique, Oppo a été le premier à voir un de ses appareils 5G validé par Proximus. Et aujourd’hui, le fabricant chinois étend la disponibilité de cette technologie… dont on attend toujours le lancement officiel dans notre pays. Pour l’intégrer dans ce smartphone de moins de 400€, il a fait des compromis.

On a...