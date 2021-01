Le divorce de Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy entériné via Zoom

Olivier Sarkozy, demi-frère de Nicolas Sarkozy, et l’actrice Mary-Kate Olsen ont finalement trouvé un accord de divorce, après de nombreux mois agités. Les deux parties se sont en effet accordées lors d’une audience de la Cour suprême de Manhattan, explique 7sur7. Mais la particularité de cette audience est qu’elle s’est déroulée en ligne, pandémie de coronavirus oblige.

Les images de la séance ont donc beaucoup amusé les internautes. Car la presse a eu accès à une capture d’écran de l’audience, sur accord du juge Lori Sattler. La scène a évidemment rapidement fait le tour des réseaux sociaux, la journaliste américaine Rachel Handler la qualifiant notamment d’« œuvre d’art pandémique étonnante ».

En raison de la crise du coronavirus, la procédure de divorce entre Mary-Kate Olsen et Olivier Sarkozy avait été retardée. L’actrice de 34 ans avait même introduit une demande en urgence au tribunal, pour régler l’histoire au plus vite. Elle craignait notamment de devoir, sur les exigences de son (désormais ex-) mari, quitter leur appartement car Olivier Sarkozy aurait résilié le bail à son insu. Une situation compliquée, car la pandémie de coronavirus l’empêchait de trouver un nouveau logement.