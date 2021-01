« La masque de Zorro » ou « Ninja Warrior » ? (Vidéos)

Don Diego de La Vega, alias Zorro, le célèbre justicier, souhaite passer la main à un successeur avant de prendre une retraite bien méritée. Il a choisi de former Alejandro Murrieta, un bandit de grand chemin, digne, selon lui, de porter le masque de Zorro et de protéger la veuve et l'orphelin...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Thelma et Louise », à 20h15 sur Plug RTL – 3 étoiles

de Ridley Scott (1991)

Il en méritait sans doute plus, mais un seul Oscar – celui du meilleur scénario – a récompensé ce cultissime « road movie » libertaire et pas si féministe que ça puisque, en fin de compte, les deux héroïnes (incarnées respectivement par Geena Davis et Susan Sarandon) basculent exactement dans les mêmes travers que ceux des hommes qu’elles prétendent dénoncer. On appelle ça un retour de manivelle. Sacré film quand même !

« Invisible Man » (1reTV), à 20h30 sur BE 1 – 3 étoiles

de Leigh Whannell (2020)

Avec aux commandes le scénariste australien des « Insidious » et des derniers « Saw », il y avait peu de chances que cette nouvelle adaptation du célèbre roman de H.G. Wells datant de 1897 ne soit pas une vraie réussite ! Esthétiquement et techniquement très contemporain, ce thriller tenant – forcément - bien plus du suspense d’ambiance que de l’épouvante pure réussit même l’exploit de retomber parfaitement sur ses pattes.

« Comme chiens et chats », à 20h00 sur AB3 – 2 étoiles

de Lawrence Guterman (2001)

Le plus drôle dans cet implacable duel entre les deux sous-espèces domestiques les plus répandues de notre civilisation, n’est pas le procédé qui leur donne l’illusion de la parole, mais plutôt les références on ne peut plus directes à l’univers de James Bond.

« Le masque de Zorro », à 20h05 sur TIPIK – 2 étoiles

de Martin Campbell (1998)

Disons simplement qu’en imaginant, sous les traits d’Antonio Banderas, un jeune successeur fougueux au légendaire justicier (un Zorro senior incarné par.... Anthony Hopkins), les scénaristes ont au moins réussi à éviter les pièges du remake.

« La famille Foldingue », à 18h10 sur CLUB RTL – 1 étoile

de Peter Segal (2000)

Janet Jackson était la véritable attraction de cette suite – et fin – de la saga amorcée quatre années auparavant par le remake signé Tom Shadyac de « Docteur Jerry & Mister Love », qui décrocha les Oscar et Bafta réunis du meilleur maquillage à l’actif de Rick Baker. L’effet de surprise du pilote de 1997 s’étant estompé, il reste au moins la performance d’Eddie Murphy.