Le baron Benjamin de Rothschild est décédé d’une crise cardiaque à l’âge de 57 ans

La Baron Benjamin de Rothschild, 22eme fortune de France, est décédé ce vendredi à son domicile (Pregny, Suisse) à la suite d’une crise cardiaque, a annoncé sa famille ce samedi dans un communiqué adressé à l’AFP.

L’homme d’affaires de 57 ans laisse derrière lui une épouse, Ariane de Rothschild et leurs filles. Il était depuis 1997 à la tête de la holding familiale Edmond de Rothschild, qui chapeaute le groupe franco-suisse Groupe Edmond de Rothschild spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs. Ce groupe n’a aucun lien avec la banque d’affaires franco-britannique Rothschild and Co.

Les obsèques de Benjamin de Rothschild se dérouleront dans les prochains jours dans la plus stricte intimité familiale, a précisé sa famille.