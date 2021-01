Guérie du Covid-19, Marianne Faithfull craint de ne plus pouvoir chanter

Le mois d’avril 2020 ne fut pas de tout repos pour Marianne Faithfull et sa famille. Atteinte d’une forme sévère du coronavirus, la chanteuse de 74 ans avait dû être hospitalisée pendant trois semaines.

Mais si elle est aujourd’hui tirée d’affaire, l’icône des années 60 garde d’importantes séquelles et craint de ne plus être capable de chanter. Une très mauvaise nouvelle pour la chanteuse qui sortira son prochain album, « She Walks in Beauty », le 30 novembre prochain. « La maladie m’a vraiment abîmé les poumons », a-t-elle affirmé en novembre à MailOnline. « La mémoire, la fatigue et mes poumons ne vont toujours pas bien. Je me souviens très bien du passé lointain. Ce sont les choses récentes dont je ne me souviens pas. Je dois aussi prendre de l’oxygène. Les effets secondaires sont si étranges. (…) C’est terrible », raconte-t-elle cette fois au Guardian. « Un médecin est venue me voir et m’a dit qu’elle ne pensait pas que mes poumons se remettraient un jour. Je ne pourrai peut-être plus jamais chanter. (…) Peut-être que c’est fini. Je serais incroyablement bouleversée si c’était le cas. »