Condamné pour violences conjugales, l’ex-conseiller d’Emmanuel Macron retrouve du travail à La République En Marche! (photos)

C’est à la suite d’une enquête préliminaire « dans le cadre d’une dispute dans sa vie privée » que Jérôme Peyrat, conseiller du président français Emmanuel Macron, démissionnait de son poste l’an dernier.

Condamné en septembre pour violences envers son ex-compagne à 3000 € d’amende avec sursis, l’ex-conseiller du président aurait retrouvé un poste de conseiller politique à la délégation générale du mouvement présidentiel au sein… de La République En Marche ! selon Libération. Jérôme Peyrat sera désormais en charge de « la stratégie pour les futures élections régionales et départementales », selon la newsletter « Chez Pol » et les informations relayées par Gala et 6Medias.

Un nouveau job qui ne passe pas du tout auprès de certains Français : « Ah il est loin le bon temps où le gouvernement sous Marlène Schiappa nous assurait avec Emmanuel Macron qu’endiguer les violences faites aux femmes était ‘la grande cause du quinquennat’ », peut-on lire sur Twitter.