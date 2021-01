À la télé ce soir: «Yao» avec Omar Sy et «Secrets d’histoire» sur Raphaël

« Secrets d’histoire », 21h05 sur France 3

Raphaël compte parmi les maîtres de la peinture de la Renaissance italienne. Artiste précoce, il est intronisé maître à 17 ans et débute sa carrière à Pérouse. A 21 ans, il gagne Florence avant d'être appelé à Rome par le pape Jules II. Son oeuvre, influencée par celle de son maître le Pérugin, est exceptionnelle de qualité et a profondément marqué la peinture occidentale. En compagnie de spécialistes, Stéphane Bern suit les traces de l'artiste, depuis sa jeunesse jusqu'à sa consécration, se rendant dans les villes italiennes qui l'ont accueilli et exposent aujourd'hui encore ses tableaux et dessins, tentant de percer la vie pleine de mystères de Raphaël Sanzio.