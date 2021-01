Le virus, nos gouvernants et nous

Chez nous comme dans d’autres pays, on râle beaucoup autour des mesures anti-Covid, on manifeste, on pétitionne. La rue et son bon sens sembleraient savoir mieux que ceux qui tentent de nous gouverner. Après tout, l’hypothèse n’est pas à exclure. Ce sont nos voisins français qui en la matière atteignent des sommets. Ils expriment leur ras-le-bol, essentiellement vis-à-vis du couvre-feu à 18 heures, tout en avouant dans les sondages qu’ils souhaiteraient que leur Président Emmanuel Macron serre encore davantage la vis afin de sortir au plus vite de cette situation désastreuse. Rien ne dit...